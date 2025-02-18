Російські загарбники скинули авіабомби на Костянтинівську громаду: є пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівську громаду. Фото: Сергій Горбунов

Костянтинівська громада на Донеччині знову потрапила під атаку 18 лютого. Росіяни пошкодили навчальний заклад, використавши авіаційні бомби. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Російські окупаційні війська завдали авіаудару по Новодмитрівському старостинському округу. Атаку було здійснено з використанням авіаційної бомби ФАБ-250», — зазначив він.





За попередніми даними, внаслідок удару постраждалих немає, пошкоджено будівлю навчального закладу.



Раніше ми писали, що вранці 18 лютого російська армія кілька разів завдала удару по Костянтинівській громаді Донецької області. Відомо, що пошкоджено фасади будинків.