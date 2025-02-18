Під Покровськом російські війська почали «видихатися»: у ЗСУ розповіли, що на це вплинуло

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Армія РФ із заходу намагається охопити місто Покровськ Донецької області. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, також окупанти намагаються прорватися до міста зі сходу.



«Тобто розуміють, що без Покровська така проміжна мета, яку вони офіційно собі задекларували, як взяття південної частини Донецької області, просто неможлива, тому кинули всі зусилля саме туди. Тому це найактуальніший напрямок докладання їхніх зусиль та планів», – заявив Трегубов.



Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що під Покровськом стали проявлятися очевидні ознаки того, що російські війська певним чином почали «видихатися», попри велику перевагу в живій силі, тому що вони виснажуються психологічно та фізично.



«Це сталося через те, що ми зуміли побудувати ефективну оборону на взаємодії піхоти та дронів. Росіяни зіткнулися з опором, якого вони трішки не очікували, тому почали знову все закидати перед собою авіабомбами, великою кількістю вибухівки з неба, просто щоб усе зривалося – і не було цих проблем. Але і на це вони зараз не здатні», – сказав він.

Нагадаємо, що мінометники НГУ знищили колону бронетехніки військ РФ на підступах до українських позицій на Донеччині.