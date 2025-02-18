Головне за день: Про що домовилися Росія та США? Росармія просунулась на Донеччині

Політика



У вівторок, 18 лютого, у столиці Саудівської Аравії відбулися переговори делегацій США та Росії. Вони тривали 4,5 години. Помічник Путіна Юрій Ушаков, який брав участь у них, повідомив, що вони «пройшли непогано».



Росія та США домовилися «створити механізм консультацій для усунення подразників» у двосторонніх відносинах. За словами представниці Держдепартаменту США Теммі Брюс, однієї зустрічі переговорників «для встановлення міцного миру» в Україні мало, сторони зустрічатимуться ще, передає Reuters.



Президент Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії на тлі переговорів між США та Росією. Він наголосив, що Україну не запрошували на цю зустріч.



Країни Євросоюзу не змогли домовитися про відправку миротворців в Україну, а також засудили пропозицію Трампа щодо рідкісноземельних металів як оплату за постачання озброєння.



Голова німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Європу на переговорах щодо України «посадили за дитячий стіл», а на складах Європи та України «майже немає зброї».



Суспільство



У захопленому Маріуполі Донецької області дітей із раннього дитинства готують до війни. У місті активно триває підготовка до так званого свята «день захисника вітчизни», діти виступатимуть під військові пісні у камуфляжі.



В окупованій Луганській області ФСБ затримала співробітника «МВС ЛНР» за нібито збір для воєнної розвідки України інформації про дислокацію підрозділів ЗС РФ та особисті дані «поліцейських».



Бойові дії



У Костянтинівці 125 будинків залишилися без газу внаслідок нічного обстрілу. Внаслідок авіаудару у селищі Золочів Харківської області зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено будинок культури, адміністративні приміщення, об'єкти торгівлі та двоповерховий житловий будинок. Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Кіровоградській області , поранено троє людей. В Оріхові загинув 80-річний чоловік.



За даними аналітиків DeepState, війська Росії просунулися біля сіл Улакли та Андріївка Донецької області. Також загарбники просунулися поблизу селища Бурлацьке.



Сили оборони України вдарили по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, нафтоперекачувальних станціях «Кропоткінська» та «Андреаполь». Об'єкти виведені з ладу, сталася пожежа.