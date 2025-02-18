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Під Покровським росіяни відправляють до українських позицій штурмовиків на милицях: у НГУ показали відео

18 лютого 2025, 22:30

Під Покровським росіяни відправляють до українських позицій штурмовиків на милицях: у НГУ показали відео

Поранений російський штурмовик на милицях під Покровськом. Фото: кадр із відео Поранений російський штурмовик на милицях під Покровськом. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку російські окупанти відправляють до українських позицій штурмовиків на милицях. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Це ще один доказ того, що армія РФ не шкодує свій особовий склад. Все частіше у поле зору аеророзвідки 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» НГУ потрапляють поранені російські штурмовики, які рухаються у бік українських позицій з палицями або на саморобних милицях.

«Ними рухає страх бути знищеними своїми ж командирами, розуміння, що немає сенсу чекати на евакуацію, і надія на український полон», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що на Покровському напрямку російські війська почали «видихатись».

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