Під Покровським росіяни відправляють до українських позицій штурмовиків на милицях: у НГУ показали відео

Поранений російський штурмовик на милицях під Покровськом. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку російські окупанти відправляють до українських позицій штурмовиків на милицях. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Це ще один доказ того, що армія РФ не шкодує свій особовий склад. Все частіше у поле зору аеророзвідки 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» НГУ потрапляють поранені російські штурмовики, які рухаються у бік українських позицій з палицями або на саморобних милицях.



«Ними рухає страх бути знищеними своїми ж командирами, розуміння, що немає сенсу чекати на евакуацію, і надія на український полон», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що на Покровському напрямку російські війська почали «видихатись».