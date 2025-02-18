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ЗСУ змусили російську армію масово відступити із зайнятих позицій на Новопавлівському напрямку

18 лютого 2025, 23:01

ЗСУ змусили російську армію масово відступити із зайнятих позицій на Новопавлівському напрямку

Відступ російських військ на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео Відступ російських військ на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

Російські війська кілька днів механізованими з'єднаннями намагалися штурмувати позиції 110-ї механізованої бригади ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Українські військові розбили колони техніки, але піхота росіян досягла часткового успіху. Попри це, армії РФ не вдалося створити логістичне забезпечення своїх передових підрозділів. Щільність роботи засобів ураження 110-ї ОМБр унеможливила ротації, підвезення БК та провізії окупантам. Своєю чергою захоплені позиції знаходилися під постійним вогнем.

В результаті ЗС РФ були змушені масово відступити із зайнятих рубежів.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку російські війська почали «видихатись».

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