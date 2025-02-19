Безпілотники атакували НПЗ у Самарській області РФ: там спалахнула пожежа

На НПЗ у Самарській області Росії спалахнула пожежа після атаки дронів. Фото: ASTRA

У ніч із 18 на 19 лютого безпілотники атакували російські регіони: під ударом опинився черговий нафтопереробний завод, цього разу — у місті Сизрані Самарської області, повідомляють російські ЗМІ.

Близько другої години ночі 19 лютого в російських пабликах поширили інформацію про вибухи в Сизрані. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу, місцеві канали повідомляли про рух групи ударних безпілотників у напрямку міста. Незабаром там пролунали перші вибухи.

Місцеві жителі повідомили у пабликах про серію вибухів, незабаром поширили перші фотографії наслідків атаки на завод. На них видно, як на місці влучення здійнявся стовп диму і почалася пожежа.

Про наслідки атаки дронів також повідомив губернатор області В'ячеслав Федорищев. За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає, на місці працюють оперативні служби.

Незважаючи на те, що на місце удару, за словами губернатора, виїхали всі екстрені служби, пожежу ще не вдалося ліквідувати.

Місцеві канали продовжують розповсюджувати відео з наслідками влучення дронів по НПЗ у Сизрані, на яких видно, що на підприємстві триває масштабна пожежа.

Сизранський НПЗ вже не вперше стає об'єктом атаки дронів. Одна з масованих атак безпілотників відбулася у березні 2024 року: тоді через наслідки удару керівництву НПЗ довелося відправити працівників підприємства у відпустку.