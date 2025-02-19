Втрати армії РФ за добу: 1 300 солдатів та 19 танків

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Про це йдеться в доповіді Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, українські воїни знешкодили 19 танків, 23 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню та 4 засоби ППО.
Також ЗСУ збили 175 БПЛА оперативно-тактичного рівня, знищили 146 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
Нагадаємо, Сили оборони України змусили російську армію масово відступити із зайнятих позицій на Новопавлівському напрямку.
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