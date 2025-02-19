Втрати армії РФ за добу: 1 300 солдатів та 19 танків

Техніка ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Про це йдеться в доповіді Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, українські воїни знешкодили 19 танків, 23 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню та 4 засоби ППО.



Також ЗСУ збили 175 БПЛА оперативно-тактичного рівня, знищили 146 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, Сили оборони України змусили російську армію масово відступити із зайнятих позицій на Новопавлівському напрямку.