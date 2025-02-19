Росія вночі атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 106 цілей

ППО збила 106 БПЛА. Фото: ілюстративне

Окупаційні війська РФ у ніч на 19 лютого запустили по території України 167 дронів і дві балістичні ракети. Українська протиповітряна оборона збила 106 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 19 лютого 2025 року (з 20:00 18 лютого) противник атакував 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Брянськ, Курск, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумській області з Воронезької області», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 106 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Крім того, 56 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що в ніч із 18 на 19 лютого безпілотники атакували російські регіони: під ударом виявився черговий нафтопереробний завод, цього разу — у місті Сизрані Самарської області.