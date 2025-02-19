1000 військових КНДР у Росії навчаються на новій військовій техніці — ГУР

Близько 1000 північнокорейських військових проходять навчання в Росії на сучасній військовій техніці. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі південнокорейському виданню The Chosun.



За його словами, солдати армії КНДР швидко адаптуються до ведення сучасної війни.



«Північнокорейські солдати швидко вчаться та освоюють сучасні тактики й стратегії всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла - не тільки в застосуванні традиційного озброєння, такого як танки, а й у роботі з сучасними системами, зокрема дронами», - зазначив Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 1300 осіб.