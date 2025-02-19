«Місто-привид»: у ЗСУ показали, як зараз виглядає Торецьк з висоти пташиного польоту

Зруйнований Торецьк. Фото: кадр із відео

100-та механізована бригада ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони України веде бої за місто Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



За словами військових, колись квітуче шахтарське місто сьогодні схоже на суцільну руїну, на місто-привид.



Бійці бригади опублікували відео зруйнованого росіянами Торецька з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ показали, як виглядає повністю знищене російськими військами місто Часів Яр на Донеччині.