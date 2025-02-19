Внаслідок обстрілу Покровська поранено чоловіка

Російські військові у вівторок, 18 лютого, вкотре атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок обстрілу поранено 63-річного чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 11:40 відбулося попадання ворожого БПЛА у північно-східній частині Покровська. Через скидання боєприпасу отримав поранення чоловік 1962 року народження», — йдеться у повідомленні.



Крім того, пошкоджено легковий автомобіль.



Раніше ми писали, що за 18 лютого росіяни вбили одного мешканця Донецької області у місті Костянтинівка.