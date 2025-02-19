Війська РФ за добу 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 18 лютого, масово обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є жертва, постраждалі та пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під удар потрапили три регіони:



Покровський район. У Мирнограді пошкоджені будівлю. У Покровську поранено людину, пошкоджено автомобіль. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 17 приватних будинків, лінію електропередач і газогін; в Іванопіллі пошкоджено 16 приватних будинків, у Матковому — 5 будинків, у Новодмитрівці — адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що російські військові у вівторок, 18 лютого, вкотре атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок обстрілу поранено 63-річного чоловіка.