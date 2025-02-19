ЗСУ знищили гармату, автомобіль та склад БК окупантів на Донеччині

ЗСУ знищили на Донеччині гармату, автомобіль і склад БК. Фото: кадр із відео

Українські військові завдали удару по позиціях російських окупантів на Донеччині, знищивши гармату, автомобіль і склад боєприпасів. Відео з результатами удару опублікував підрозділ «Аеронавти».



Коригування вогню здійснювалося за допомогою безпілотника Vector, який належить 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.



«Мінус гармата, машина і БК у ка**пні. Трохи пощастило особовому складу, але не всім. Коригує Vector», - йдеться у підписі до опублікованого відео.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 1300 осіб.