У Покровську закрилося останнє відділення «Нової пошти»

У Покровську більше не працює відділення Нової Пошти. Фото: Покровська ГВА

У прифронтовому Покровську Донецької області 18 лютого закрилося останнє відділення «Нової пошти» №3. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Працівники залишалися на своїх місцях, вони приймали та видавали посилки, надавали доступ до інтернету, заряджали телефони та видавали готівку.



Як зазначається, до початку широкомасштабної війни у Покровську функціонувало десять відділень «Нової пошти».





«Останнім часом залишилося одне, і трійка героїв: Станіслав, який очолив відділення після того, як попереднє було розбомблене; 20-річний Сашко, який прийшов працювати у відділення із шахти; і Вадим, який доглядає матір з інвалідністю», — йдеться у повідомленні.

Працівники 3-го відділення приймали та видавали 80-90 посилок на день.



Нагадаємо, російські військові активно атакують Покровськ та Покровську громаду. Зокрема, 18 лютого внаслідок обстрілу поранено чоловіка в Покровську.