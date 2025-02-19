Прикордонники дронами знищили групи російської піхоти у будівлях під Покровськом

Удар по будівлі з російською піхотою на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Оператори FPV-дронів ДПСУ знищили піхотні групи російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



На цьому напрямку малі поодинокі штурмові групи окупантів, яким вдалося просочитися, чіпляються за залишки вцілілої житлової забудови.



«Нашим захисникам важливо завчасно виявити противника та не дати можливості накопичуватися для подальших штурмів», – сказали в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ відбили наступ армії РФ на Покровському напрямку, внаслідок чого знищені танки, ББМ та авто росіян.