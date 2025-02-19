Російські окупанти скинули бомби на Мирноград

Російські окупаційні війська в середу вранці, 19 лютого, тричі обстріляли місто Мирноград Донецької області за допомогою авіаційних бомб. Про це повідомив начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, передає видання «Суспільне. Донбас».



За його словами, російські загарбники застосували ФАБ-250 з УМПК. Удари відбулися близько 4:00 та 4:30.



Відомо, що інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що 19 лютого о 00:10 війська Росії нанесли авіаудар по місту Костянтинівка Донецької області.