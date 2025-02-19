У Миколаєві повністю відновили теплопостачання

Теплопостачання споживачів у Миколаєві відновлено в повному обсязі. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Температура може бути нижчою, адже триває відновлення системи після екстреного відключення. Потрібен час, щоб поступово прогріти мережі, але протягом доби енергетики планують вийти в робочий режим», - зазначив Кім.



Водночас у місті залишаються аварійні ситуації в п'яти багатоквартирних будинках. Їхній ремонт мають завершити до вечора. Фахівці продовжують працювати в цілодобовому режимі.

Раніше в Миколаєві 2 особи загинули, 8 постраждали через вибух біля закладу громадського харчування.