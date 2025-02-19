Росіяни обстріляли авіабомбами житлову забудову Костянтинівки: постраждали люди, є загиблий (доповнено)

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: прокуратура

Російські військовослужбовці вранці 19 лютого кілька разів атакували авіаційними бомбами житлову забудову Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок обстрілу шість цивільних отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«19 лютого, о 08:50, російська армія завдала 2 авіаударів по Костянтинівці. Засоби ураження поцілили по житловій забудові населеного пункту. Внаслідок атаки поранення отримали 3 жінок та 65-річний чоловік. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що через 7 хвилин росіяни здійснили ще 4 удари. Влучання відбулися у приватному секторі. Двоє жінок дістали забої та струс головного мозку. Їм надано медичну допомогу, стан однієї з постраждалих тяжкий.





Попередньо, загарбники використали шість «ФАБ-250» з УМПК. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж та газопроводу та автомобілі.



Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння військового злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).



Оновлено (13:23). Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що станом на зараз відомо, що одна людина загинула, ще 7 — отримали поранення.



За його словам, окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків.



Раніше ми писали, що 19 лютого о 00:10 війська Росії завдали авіаудару по місту Костянтинівка Донецької області.