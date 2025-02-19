Рятувальники ліквідували масштабні пожежі на Донеччині

Рятувальники ліквідували загоряння на Донеччині. Фото: ДСНС

У середу, 19 лютого, у низці населених пунктів Донецької області сталися пожежі. Рятувальники успішно ліквідували усі загоряння. Інформація про жертв та постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Як зазначається, пожежі сталися у Дружківці, Слов'янську та селі Яцківка.



«О 2:12 у селі Яцківка Краматорського району сталася пожежа. Вогонь охопив житловий будинок та два металеві контейнери на сусідніх домоволодіннях», — йдеться у повідомленні.





Рятувальники о 07:09 ліквідували пожежу загальною площею 108 кв. м.



Крім того, пожежа сталася у приватному житловому секторі Краматорського району.





У Дружківці спалахнула пожежа на території приватного будинку у місті Дружківка. Вогнем було охоплено гараж та покрівлю приватного житлового будинку. О 04:38 рятувальники ліквідували спалах на загальній площі 44 кв. м.





Також пожежники залучалися до ліквідації пожежі у приватному житловому будинку у місті Слов'янськ. Рятувальники оперативно ліквідували спалах на площі 15 кв. м.



Раніше ми писали, що у Лимані та Слов'янську Донецької області 10 лютого відбулися загоряння у будинках та гаражі. Інформації про постраждалих та загиблих немає.