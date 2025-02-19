На Херсонщині росіяни вбили жінку, застосувавши дрон

Унаслідок атаки російського безпілотника на Херсонщині загинула 57-річна жінка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Трагедія сталася 16 лютого в селі Веселе. Окупанти атакували мирну мешканку з дрона, внаслідок чого вона отримала поранення, несумісні з життям.



«Мої співчуття рідним і близьким убитої», - написав Прокудін.

Раніше росіяни обстріляли авіабомбами житлову забудову Костянтинівки. Постраждали люди, є загиблий.