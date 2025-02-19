Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

До України з Литви надійшла нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та інших засобів підтримки збройних сил. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви.



Пакет допомоги у розмірі 80 мільйонів євро відповідає найнагальнішим потребам України та становить майже половину щорічних зобов'язань Литви перед Україною.



Основними напрямками підтримки України цього року є задоволення невідкладних потреб (протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, засоби захисту від безпілотників), розвиток оборонної промисловості Литви, а також підтримка оборонної промисловості України шляхом фінансування озброєнь, вироблених в Україні.



З початку війни Литва надала Україні військову допомогу понад 769 мільйонів євро. Загальна сума довгострокової допомоги Литви перевищила 1,5 мільярда євро.



Раніше ми писали, що голова німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Європу на переговорах щодо України «посадили за дитячий стіл», а на складах Європи та України «майже немає зброї».