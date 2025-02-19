РФ намагається розморозити 6 млрд доларів своїх держактивів на переговорах із США — ЗМІ

Росія на переговорах зі США намагається домогтися розморожування заблокованих держактивів. Вони оцінюються у 6 мільярдів доларів, пише The Moscow Times.

Видання повідомляє про спроби розморозити активи з посиланням на дипломатичне джерело, обізнане про переговори в Ер-Ріяді.

Співрозмовник видання також розповів, що російська делегація добивалася повернення вилучених у США дипломатичних дач та відновлення роботи дипмісій.

Дачі в Нью-Йорку та Меріленді були вилучені ще у 2016 році, коли пост президента США обіймав Барак Обама. Влада США звинуватила російських дипломатів у використанні цієї власності з метою розвідки.

«Для Путіна це питання не просто символічне — він розглядає його як частину відновлення статусу Росії у відносинах із США», — зазначило джерело.

Усього за кордоном виявилося замороженими близько 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів ЦБ, з них близько 200 мільярдів — у Європі.