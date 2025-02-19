Прикордонники знищили засоби зв'язку росіян на Луганщині

Дрони прикордонників знищили засоби зв'язку окупантів. Фото: скриншот

На Луганщині прикордонники за допомогою FPV-дронів розбили засоби зв'язку російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця».



«Оператори ударних FPV-дронів комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону успішно відпрацювали по позиціях окупантів, техніці, засобах звʼязку та фортифікаційних спорудах російських загарбників на Луганщині», — йдеться у повідомленні.



Крім того, військовослужбовці перехопили і вивели з ладу два безпілотники.



Раніше ми писали, що оператори FPV-дронів ДПСУ знищили піхотні групи російських військ на Покровському напрямку.