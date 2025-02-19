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У Європі побоюються виведення військ США із країн ЄС

19 лютого 2025, 16:51

У Європі побоюються виведення військ США із країн ЄС

Європейські спецслужби побоюються виведення американських військ із країн ЄС. Про це пише німецьке видання BILD.

Зазначається, що в Європі зростає тривога через переговори між США та Росією. Президент США Дональд Трамп поки що не оголошував про виведення з Європи американських військ, проте, за інформацією BILD, спецслужби європейських країн розглядають такий варіант.

«Йдеться про вимоги Путіна 2021 року — виведення військ США з усіх країн НАТО, що приєдналися після 1990 року», — заявив у розмові з BILD представник служби безпеки однієї зі східноєвропейських країн.

Такий крок може призвести до різкого погіршення ситуації у Східній Європі. Експерти попереджають, що у разі звільнення американських військових російська армія може спробувати поширити свій вплив на країни Балтії, а також розв'язати масштабний конфлікт із Польщею.

За словами співрозмовників BILD, у країнах, що є сусідами з Росією, присутність американських військових вважають головним гарантом їх незалежності.

Про можливі зміни турбуються і в Італії. Влада країни готується до можливого виведення військ США з Косова, що може посилити напруженість на Балканах, особливо з Сербією.

Німецькі дипломати в розмові з BILD допускають такий сценарій, називаючи його «цілком реалістичним».

За даними Financial Times, Володимир Путін домагається скорочення присутності НАТО у країнах колишнього СРСР, а європейські чиновники побоюються, що Трамп може погодитись на такі умови та навіть перевиконати їх.

Єдині бази, які поки що залишаються поза обговоренням, — об'єкти США в Німеччині (база Рамштайн) та Великобританії.

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