Путін заявив про наступ армії РФ на Україну з Курської області: у ЦПД відповіли

Ситуація на кордоні з Курською областю. Фото: карта DeepState

Вночі 19 лютого російські окупанти з 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ нібито перетнули кордон і вийшли на територію України. Про це стало відомо із заяви глави Кремля Володимира Путіна, який у Санкт-Петербурзі поспілкувався з російськими ЗМІ.



Путін сказав, що йому про це «доповіли буквально годину тому».



Однак голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко спростував слова Путіна.



«Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ Росії, яке здатне здійснювати широкомасштабний наступ на територію України, поки що там немає. Спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто. Але Сили оборони ДРГ знищують. Інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян – брехня», – зазначив він.

Нагадаємо, що Путін під час цього спілкування з російськими ЗМІ також заявив, що Росія нібито готова повернутися за стіл переговорів щодо припинення війни РФ проти України.