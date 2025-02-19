Західні країни можуть розгорнути в Україні «гарантійну» місію

Менш ніж 30 тисяч військових під командуванням європейських країн можуть розмістити у великих містах, портах та на стратегічно важливих об'єктах України, але без присутності на сході країни. Це передбачає план створення «гарантійної» місії для підтримки Києва, який розкрили західні чиновники, повідомляє The Times.
«Західні чиновники розкрили свій план під силу "заспокоєння" для України», — написала редакторка видання Лариса Браун у соцмережі X.
План включає:
Раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу не змогли домовитися про виряджання миротворців до України, а також засудили пропозицію Трампа щодо рідкісноземельних металів як оплату за постачання озброєння.