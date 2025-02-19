Головне за день: «Гарантійна» місія для України. Удар по Одесі та Костянтинівці

Політика



Голова Кремля Володимир Путін заявив, що переговори в Ер-Ріяді стали частиною діалогу зі США про відновлення двосторонніх відносин, а не лише підготовкою до переговорів про мир в Україні, як передбачалося раніше. За його словами, зустріч відбулася у «дуже доброзичливій» атмосфері і нібито дала перші результати.



Також він заявив, що Україна, поряд з Росією, має брати участь у переговорах із США з питань мирного врегулювання.



Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Россі Кіт Келлог приїхав до Києва. Генерал сказав, що він прибув до України, щоб «вислухати», що турбує українських лідерів, і повернутися до США для консультацій із президентом Трампом. Він наголосив, що США усвідомлюють необхідність гарантій безпеки для України.



Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито умовив Вашингтон виділити 350 млрд доларів на війну, яку "неможливо виграти". У своїй соціальній мережі TruthSocial він назвав українського лідера "диктатором без виборів".



Менш ніж 30 тисяч військових під командуванням європейських країн можуть розмістити у великих містах, портах та на стратегічно важливих об'єктах України, але без присутності на сході країни. Це передбачає план створення "гарантійної" місії для підтримки Києва, який розкрили західні чиновники, повідомляє The Times.



В Україну з Литви надійшла нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та інших засобів підтримки збройних сил.



Суспільство



У прифронтовому Покровську Донецької області 18 лютого закрилося останнє відділення "Нової пошти" №3. У місті залишається 6835 тисяч людей. За останній тиждень евакуювалися близько 50 людей.



Ще 15 українських дітей змогли виїхати із окупованої території. Серед звільнених — мати, якій погрожували забрати дітей за відмову отримати російські документи. Троє 17-річних підлітків втекли після того, як отримали повістки до армії РФ. Одного з них окупанти викрали та силою доставили до військкомату.



Бойові дії



Росармія вночі та вранці атакувала Костянтинівку, одна людина загинула, ще 7 – отримали поранення. Внаслідок обстрілу Покровська поранено чоловіка. В Одесі поранено чотирьох людей, серед них дитина, пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК, дитячу поліклініку, дитячий садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі. Внаслідок атаки російського безпілотника на Херсонщині загинула 57-річна жінка.



За даними аналітиків DeepState, 12-а бригада спеціального призначення «Азов» НГУ відкинула російську армію від траси «Покровськ-Костянтинівка» поблизу села Малинівка.



Армія РФ окупувала села Дачне та Зеленівка Донецької області.