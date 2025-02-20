Втрати армії РФ за добу: 1 190 солдатів та 14 танків

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Про це йдеться в доповіді Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, українські воїни знешкодили 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню та 6 засобів ППО.
Також ЗСУ збили 160 БПЛА оперативно-тактичного рівня та знищили 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Нагадаємо, прикордонники знищили засоби зв'язку росіян у Луганській області.
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