Втрати армії РФ за добу: 1 190 солдатів та 14 танків

Техніка ЗСУ. Фото: ОК «Захід» 2025

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Про це йдеться в доповіді Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, українські воїни знешкодили 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню та 6 засобів ППО.



Також ЗСУ збили 160 БПЛА оперативно-тактичного рівня та знищили 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, прикордонники знищили засоби зв'язку росіян у Луганській області.