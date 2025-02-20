Росія атакувала Одесу: пошкоджено будинки та інфраструктуру

Рятувальники гасять пожежу після атаки РФ в Одесі. Фото: ДСНС Одеської області

Російські війська знову атакували Одесу, завдавши пошкоджень житловим та інфраструктурним об'єктам міста. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС Одеської області.







Унаслідок удару спалахнули пожежі в закладі громадського харчування та складській будівлі. Також пошкоджено адміністративну будівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.



На жаль, постраждав чоловік, якого у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. До ліквідації наслідків залучалися 22 одиниці техніки та 82 рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, двоє дітей постраждали внаслідок російського авіаудару за житловим будинком у Херсоні.