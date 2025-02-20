У Херсоні зросла кількість постраждалих після російської атаки

Після російського удару по Херсону зросла кількість постраждалих. Фото: МВА

Кількість постраждалих внаслідок влучання керованої авіабомби у багатоповерховий житловий будинок у центрі Херсона зросла до шести. Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко у Telegram у четвер, 20 лютого.

«Ще двоє постраждалих внаслідок влучання КАБ у багатоквартирний будинок в центрі Херсона. У 60-річного чоловіка садна. 36-річний чоловік отримав акубаротравму», — написав він.

Раніше глава МВА повідомляв про двох дітей і ще двох постраждалих чоловіків, які врятувалися з-під завалів.

Нагадаємо, пізно ввечері 19 лютого росіяни завдали чергового удару по Херсону. Окупанти випустили по місту три керовані авіабомби. Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок. Повідомлялося про потерпілих дітей.