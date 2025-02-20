Британська газета встановила особу ймовірного учасника страти українських полонених

Ймовірного учасника страти українських військовополонених вдалося встановити британському виданню Financial Times

Солдат 30-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Олег Яковлєв із позивним «Сара» (на фото), імовірно, був учасником одного розстрілу українських військовополонених, встановила британська газета Financial Times.

Зазначається, що Яковлєв міг особисто віддавати накази військовим ЗСУ перед розстрілом, особисто брати участь у їхній страті, а пізніше публікував відео розстрілу на власному YouTube-каналі, йдеться у розслідуванні FT.

Яковлєв, якому 32 роки, у січні розмістив у YouTube відео розстрілу (зараз воно видалено), йдеться у публікації.

На кадрах видно, як російський військовий у каптурі наказує беззбройним українським військовополоненим іти до купи колод. Після цього військовий, який віддав наказ, і його товариші по службі розстрілюють шістьох українців у спину з близької відстані.

Російські солдати звертаються до людини в капюшоні із позивним «Сара». Цей позивний Яковлєв використовує стосовно себе в іншому відео, викладеному на його каналі, пише FT. Крім того, позивний згадується в іншому ролику каналу.

Голос військового у каптурі на відео розстрілу схожий на голос Яковлєва з його роликів, свідчить аналіз експертів з аудіокриміналістики з проекту Chartered Society of Forensic Sciences. Через те, як відеохостинг обробляє аудіо під час публікації, дати більш точні оцінки за голосом складно, уточнює видання.

Яковлєв заявив, що не має відношення до страт полонених, додавши, що російський солдат на відео «вбив цих хлопців не просто так».

Українські слідчі розпочали розслідування страти. За їхніми даними, 30-та окрема гвардійська мотострілецька бригада, в якій служить Яковлєв, причетна до численних військових злочинів, включаючи страти на полі бою.

У липні Володимир Путін надав бригаді звання «гвардійської» за «хоробрість та героїзм».