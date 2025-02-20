Війська РФ обстріляли Покровськ: поранені цивільні

Російська армія минулої доби, 19 лютого, атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє мешканців отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві зазначили, що о 06:00 стався обстріл центральної частини Покровська, внаслідок якого поранено чоловіка. Пошкоджено будівлю комунального підприємства.



Крім того, об 11.00 росіяни атакували місто Родинське. Пошкоджено резервуар для видачі води цивільному населенню. Інформація про постраждалих не надходила.



Також о 13:45 загарбники завдали удару по північній частині Покровська. Внаслідок ворожої атаки отримав поранення чоловік 1953 року народження. Пошкоджено житловий будинок. З осколковими ранами пораненого доставлено до травматологічного відділення Добропільської лікарні.



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