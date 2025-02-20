Окупанти атакували Київську область дронами: пошкоджено будинки та авто

Результат атаки дронів РФ на Київську область. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 20 лютого, російські війська знову атакували Київську область ударними безпілотниками, пошкодивши будинки й транспорт. Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.



Станом на 9:30 у Вишгородському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків, автомобіля та господарських будівель.



У Білоцерківському районі постраждали вісім будинків і чотири автомобілі. Інформації про постраждалих поки що немає.







«На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, патрульна поліція та вибухотехніки. Правоохоронці закликають громадян не ігнорувати повітряні тривоги та якнайшвидше ховатися в безпечних місцях», - ідеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини. Загинули три людини, ще вісім — поранено.