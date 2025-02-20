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Британський прем'єр представить Трампу план розгортання європейських військових в Україні

20 лютого 2025, 10:32

Британський прем'єр представить Трампу план розгортання європейських військових в Україні

План розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні представить Дональду Трампу британський прем'єр Кір Стармер. Фото: The Telegraph План розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні представить Дональду Трампу британський прем'єр Кір Стармер. Фото: The Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу англо-французький план розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні для забезпечення припинення вогню. Про це пише британське видання The Telegraph.

«Згідно з планом, миротворців планують розмістити в містах, портах і на важливих об'єктах інфраструктури, таких як АЕС, далеко від лінії фронту», — повідомляє видання.

Вони будуть вести «технічний моніторинг» з використанням розвідувальних та спостережних літаків, безпілотників та супутників.

За даними видання, прем'єр Британії також закликає Трампа розмістити американські винищувачі та ракети у стані бойової готовності у Східній Європі для реагування у разі порушення РФ умов перемир'я.

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