Міноборони виділить понад 44 млрд грн на FPV-дрони, включно з оптоволоконними

МОУ витратить понад 44 млрд грн на FPV-дрони, включно з оптоволоконними. Фото: Міноборони

У 2025 році Міністерство оборони України спрямує понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів, включно з моделями з оптоволоконним управлінням. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Під час зустрічі з представниками спілки «Технологічні сили України» Міноборони презентувало плани закупівель безпілотників на поточний рік.



Учасники обговорили масштабування виробництва, постачання дронів для ЗСУ та спрощення бюрократичних процедур, що дасть змогу швидше інтегрувати нові моделі в армію.



«Якщо торік основний фінансовий ресурс було спрямовано на закупівлю далекобійних DeepStrike, то цьогоріч понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні», - зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Нагадаємо, під час зведення оборонних споруд українськими військовими росіяни застосовують дрони, керовані оптоволоконним кабелем.