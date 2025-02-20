В Азовському морі тоне суховантаж із кукурудзою під прапором Панами. Фото: кадр із відео

Суховантаж «Павел Грабовский» із трьома тисячами тонн кукурудзи почав тонути в Азовському морі через пробоїну, отриману неподалік від порту «Азов». Відео інциденту опублікував пропагандистський телеграм-канал Baza.



Судно, завдовжки 114 метрів і завширшки 14 метрів, прямувало під прапором Панами з Ростова до турецького Самсуна. Однак 16 лютого його днище зазнало пошкодження поблизу порту «Азов».



За інформацією «Бази», екіпаж не надсилав сигналу лиха, а лише запросив дозвіл на захід у порт для ремонту.



Це стане можливим після підвищення рівня води, оскільки за нинішніх умов судно може сісти на мілину. На допомогу суховантажу направлено криголами «Капітан Демідов» і «Капітан Чудінов».

Раніше третій танкер із серії «Волгонєфть», завантажений мазутом, подав сигнал тривоги в районі порту Кавказ у Чорному морі.