Загарбники за добу 25 разів обстріляли Донеччину: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 19 лютого, обстріляли три райони Донецької області. Відомо, що внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, є жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





Покровський район. У Мирнограді пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 4 адмінбудівлі. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; у Родинському пошкоджено інфраструктурний об'єкт.





Краматорський район. У Костянтинівці 2 людини загинули і 8 поранено, пошкоджено 34 приватні будинки, 12 багатоповерхівок, 3 інфраструктурні об'єкти, 2 підприємства, 3 адмінбудівлі, 8 ліній електропередач і 6 газогонів; у Предтечиному загинула людина, пошкоджено будинок. У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 9 об'єктів.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що російські війська знову атакували Київську область ударними безпілотниками, пошкодивши будинки та транспорт.