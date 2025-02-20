ВМС України збили 16 дронів Shahed над Одесою. Фото: кадр із відео

У ніч на 20 лютого російські війська знову атакували мирні міста України ударними безпілотниками Shahed. За даними Військово-Морських Сил Збройних Сил України, під час протиповітряного бою над Одесою було знищено 16 ворожих дронів.







Командувач ВМС ЗС України подякував військовослужбовцям за успішну роботу та наголосив, що спільними зусиллями країна наближається до перемоги.



«Разом до Перемоги!», - зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого російські окупанти ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури в Харківській області.