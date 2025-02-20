Росіяни вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

Костянтинівка Донецької області у четвер, 20 лютого, потрапила під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено фасади будинків та котельні, а також газопровід. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«У період часу з 00:05 до 00:25 окупанти здійснили обстріли 4 ракетами РСЗВ «Смерч» по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілів постраждалі відсутні», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що пошкоджено п'ять фасадів багатоквартирних будинків, газопровід, лінію електромережі ДТЕК та фасад котельні.



Раніше ми писали, що 20 лютого російські війська знову атакували Київську область ударними безпілотниками, пошкодивши будинки та транспорт.