Російські окупанти вночі масовано атакували газову інфраструктуру України

Російські військові в ніч проти 20 лютого вкотре масово обстріляли газову інфраструктуру України. Є пошкодження. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.



«Вночі Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкодження отримали, зокрема, виробничі потужності», — зазначив він.



Російські військові домагаються зупинки видобутку газу, який необхідний для забезпечення побутових потреб громадян та централізованого опалення.



За словами Галущенка, зараз вживаються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків атак та стабілізації газопостачання.



«У той час, як Росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує громадянську критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу кілька ракет цілеспрямовано атакують об'єкти видобутку українського газу. Такі дії ворога лише вкотре підтверджують, що Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити у холод посеред зими», — додав він.



Раніше ми писали, що в ніч проти 20 лютого російські окупанти ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури в Харківській області.