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ЗСУ зірвали спробу переправи РФ через Дніпро, знищивши човни

20 лютого 2025, 13:55

ЗСУ зірвали спробу переправи РФ через Дніпро, знищивши човни

Усю ніч російські війська намагалися форсувати Дніпро і зайняти позиції на островах. Однак українські захисники оперативно відбили атаку: за пів години було потоплено два човни та знищено десятки окупантів. Про це повідомив телеграм-канал «Говорять снайпер+».

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних наступальних дій не проводив.

Минулої доби ЗС РФ активних наступальних дій не проводили на цій ділянці фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Однак голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін заявив про масовані удари по області.

«Під ворожим вогнем і авіаударами опинилися 39 населених пунктів, включно з Херсоном. Постраждали житлові будинки, соціальна інфраструктура, газопроводи та автомобілі. Унаслідок атак загинуло двоє людей, ще 13 дістали поранення, серед них двоє дітей», - повідомив він.

Крім того, кількість постраждалих під час влучання керованої авіабомби в житловий будинок у центрі Херсона зросла до шести.

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