Ймовірний учасник розстрілу українських полонених був двічі судимий

Стало відомо про дві судимості ймовірного учасника розстрілу українських військовополонених Олега Яковлєва. Фото: Агентство. Новини

Російський військовий Олег Яковлєв, який, згідно з розслідуванням проекту evocation.info та британського видання Financial Times, був ймовірним учасником розстрілу українських полонених, служив у підрозділі для колишніх ув'язнених «Шторм-Z».

Яковлєв був не менше двох разів судимий у кримінальних справах, остання з яких була передана до суду менш як за місяць до вторгнення в Україну, свідчить аналіз «Агентства».

Яковлєв народився в Казахстані в місті Уральську 16 червня 1992 року, пізніше переїхав до Саратова, де жив у мікрорайоні Увек. У різні роки працював електромонтером, слюсарем-сантехніком, установником вікон та пакувальником на Саратовському підшипниковому заводі, випливає з витоків.

У грудні 2018 року Заводський районний суд Саратова засудив Яковлєва до чотирьох років колонії умовно.

Як випливає з вироку, Яковлєв виготовив 8,5 г масла каннабісу з молока і конопель для особистого вживання, з яким його затримали поліцейські. За кілька місяців до вироку поліцейські відправили Яковлєва на примусове лікування наркоманії, свідчать дані витоків.

Наприкінці січня 2022 року до суду було передано кримінальну справу проти Яковлєва про викрадання п'яти тисяч рублів із чужої банківської картки, свідчать дані витоків. Злочин житель Саратова скоїв у березні 2021 року, випливає з витоку.

У фільм FT також увійшли зняті в окопі кадри з блогу Яковлєва, на яких він стверджує, що він та його товариші по службі «курять ганджубас».

Раніше повідомлялося, що під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України і потім розстріляли.