ЗСУ відбили кількагодинний штурм росіян на Новопавлівському напрямку: знищені танки, БТР та МТ-ЛБ

Російська бронетехніка на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

110-та механізована бригада ЗСУ відбила кількагодинний штурм військ РФ із бронетехнікою на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Для доставки своїх штурмових груп та прориву української оборони росіяни використали бронетехніку, зокрема танк із мінним тралом. Вогнем артилерії та ударами FPV-дронів знищені танки, БТР та МТ-ЛБ загарбників.



Залишки десанту, який встиг висадитися та просочитися у зруйновані будівлі, добили артилерією та FPV-дронами.



«Ворожий наступ відбитий, втрати наших позицій не допущено», – резюмували в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи знижується інтенсивність боїв під містом Покровськ Донецької області.