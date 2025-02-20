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Росія масовано вдарила по Костянтинівці: одна людина загинула

20 лютого 2025, 14:46

Росія масовано вдарила по Костянтинівці: одна людина загинула

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Внаслідок ударів по Костянтинівці 20 лютого загинула одна цивільна. Росіяни атакували за допомогою ракет, авіації та FPV-дронів. Також у місті є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

 «О 09:25 окупанти завдали чотири авіаудари містом Костянтинівці, загинула одна цивільна людина. Вибухи пошкодили багатоквартирні будинки, фасад непрацюючої котельні, гаражні приміщення та лінію електропередач», — зазначив він.



За словами Горбунова, вранці загарбники випустили три ракети зі «Смерчу», які потрапили до житлових районів. Пошкоджено фасади як багатоповерхових, так і приватних будинків, а також легкового автомобіля. Жертв серед населення немає.



Крім того, о 10:00 зафіксовано ще один удар цього разу FPV-дроном. Ціллю став легковий автомобіль.

 Раніше ми писали, що Костянтинівка Донецької області у четвер, 20 лютого, потрапила під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено фасади будинків та котельні, а також газопровід.

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