Росія масовано вдарила по Костянтинівці: одна людина загинула

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Внаслідок ударів по Костянтинівці 20 лютого загинула одна цивільна. Росіяни атакували за допомогою ракет, авіації та FPV-дронів. Також у місті є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 09:25 окупанти завдали чотири авіаудари містом Костянтинівці, загинула одна цивільна людина. Вибухи пошкодили багатоквартирні будинки, фасад непрацюючої котельні, гаражні приміщення та лінію електропередач», — зазначив він.





За словами Горбунова, вранці загарбники випустили три ракети зі «Смерчу», які потрапили до житлових районів. Пошкоджено фасади як багатоповерхових, так і приватних будинків, а також легкового автомобіля. Жертв серед населення немає.





Крім того, о 10:00 зафіксовано ще один удар цього разу FPV-дроном. Ціллю став легковий автомобіль.



Раніше ми писали, що Костянтинівка Донецької області у четвер, 20 лютого, потрапила під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено фасади будинків та котельні, а також газопровід.