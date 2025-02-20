Як гарантію безпеки Україні можуть запропонувати автоматичний вступ до НАТО — NBC

Україні як гарантію безпеки можуть запропонувати автоматичний вступ до НАТО, якщо Росія порушить мирний договір. Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

За словами джерел телеканалу, пункт про автоматичний вступ до НАТО може стати відповіддю на головні побоювання Києва та його європейських союзників, що Росія під час перемир'я збере сили і знову вторгнеться в Україну.

Міністр оборони США Піт Хегсет 12 лютого заявив, що США не вважають членство України в НАТО «реалістичним результатом врегулювання [російсько-української війни] шляхом переговорів».

За даними NBC News, Хегсет відійшов від заготовленої мови і виступив із більш різкими заявами про можливість приєднання України до НАТО. Джерела телеканалу стверджують, що в чернетках мови йшлося про те, що гарантії безпеки для України «не повинні надаватися через членство в НАТО».