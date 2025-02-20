Армія РФ із важкої артилерії вдарила по Нікополю: у місті багато пошкоджень, є загиблі та поранена

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



У місті пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, приватний будинок, гаражі та автомобілі. Виникла пожежа, рятувальники її загасили.



Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, уламкові поранення отримала 39-річна жінка. Постраждалій надали медичну допомогу.

Нагадаємо, що армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинули три людини, ще вісім – поранені.