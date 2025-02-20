У Херсоні з-під завалів дістали тіло загиблого після удару РФ

Рятувальники витягли тіло загиблого внаслідок ворожого авіаудару по багатоповерховому житловому будинку в Херсоні. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«Співчуття рідним і близьким. Пошукова операція триває», - зазначив він.
Своєю чергою, український журналіст Іван Антипенко опублікував фото, на якому зазначив, що, попри «прильоти» окупантів по Херсону, магазин «АТБ» уже відновив роботу після атаки.
Вінниця. Вночі прилітають 3 КАБи. Є поранені. Сильно пошкоджений 9-поверховий будинок, лікувальний центр, відділення пошти та інші будинки.- Ivan Antypenko (@IvAnt_21) February 20, 2025
Тим часом АТБ: працює pic.twitter.com/BA6GPruQT8
«Вночі прилітають три КАБи. Є поранені. Сильно пошкоджено дев'ятиповерховий будинок, лікувальний центр, відділення пошти та інші будівлі. Тим часом АТБ: працює», - написав він у мережі Х.
Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок влучання керованої авіабомби по багатоповерхівці в центрі Херсона зросла до шести.
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