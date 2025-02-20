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У Херсоні з-під завалів дістали тіло загиблого після удару РФ

20 лютого 2025, 15:26

У Херсоні з-під завалів дістали тіло загиблого після удару РФ

У Херсоні з-під завалів дістали тіло загиблого після удару РФ. Фото: Херсонська МВА У Херсоні з-під завалів дістали тіло загиблого після удару РФ. Фото: Херсонська МВА

Рятувальники витягли тіло загиблого внаслідок ворожого авіаудару по багатоповерховому житловому будинку в Херсоні. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Співчуття рідним і близьким. Пошукова операція триває», - зазначив він.

Своєю чергою, український журналіст Іван Антипенко опублікував фото, на якому зазначив, що, попри «прильоти» окупантів по Херсону, магазин «АТБ» уже відновив роботу після атаки.


«Вночі прилітають три КАБи. Є поранені. Сильно пошкоджено дев'ятиповерховий будинок, лікувальний центр, відділення пошти та інші будівлі. Тим часом АТБ: працює», - написав він у мережі Х.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок влучання керованої авіабомби по багатоповерхівці в центрі Херсона зросла до шести.

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