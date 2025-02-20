Український ЗРП збив 6 російських БПЛА-розвідників

1129-й зенітний ракетний полк продовжує успішно знищувати ворожі безпілотники. Бійці підрозділу збили ще шість російських розвідувальних дронів - чотири Zala і два Supercam. Відео з результатами роботи опублікували «Дикі шершні».
«Оператори 1129 ЗРП — одні з найкращих у справі Небесного русорізу. Завдяки вашій допомозі вони змогли збити ще 4 БПЛА Zala і 2 Supercam», - зазначили бійці.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 160 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Крім того, підрозділи Військово-Морських Сил знищили 16 дронів Shahed під час нічного повітряного бою над Одесою.
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