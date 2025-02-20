Зарано говорити про вибори в Україні — голова партії «Слуга народу»

Усі питання, які стосуються виборів в Україні сьогодні дуже передчасні, заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, відповідаючи на запитання журналістів під час онлайн-зустрічі з регіональними медіа України.



«І я, і Давид Арахамія спростовували інформацію про проведення виборів 26 жовтня. На сьогодні єдиною метою, особливо в тих міжнародних умовах, яких ми знаходимо, є досягнення справедливого миру в Україні. Щоб доля українців не наважувалась без наших представників», — заявила Шуляк.



Вона нагадала, що під час діалогів Моне всі парламентські фракції погодилися з тим, що вибори в Україні можуть бути проведені через 6 місяців після скасування воєнного стану. Адже, як мінімум, виникнуть технічні перешкоди, щоб провести вибори швидко.



Серед перешкод для виборів під час війни — зруйнована інфраструктура у прифронтових областях України. Крім того, люди, які воюють, не можуть балотуватися. А це було б неповагою до них.



Шуляк зазначила, що російська пропаганда використовує тему виборів у своїх цілях, тому не можна давати їй привід для поширення дезінформації.



Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко раніше зазначив, що «теоретично вибори в Україні цього року можливі», але для цього потрібне завершення війни та скасування воєнного стану.



«Якщо говорити про те, чи маємо зараз конкретні дії, спрямовані на підготовку до виборів 26 жовтня цього року, то однозначно немає. Станом зараз у нас немає ні фактичних, ні юридичних підстав говорити про вибори. У нас станом на зараз продовжується воєнний стан. Під час воєнного стану вибори не організовуються, не проводяться», — сказав голова ЦВК в інтерв'ю «Радіо Свобода».



Раніше президент США Дональд Трамп в черговий раз заявив, що Зеленський «відмовляється від виборів», має «дуже низький рейтинг» і «грав на боці Байдена».