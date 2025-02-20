Росія запустила залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. Навіщо це потрібно окупантам

Росіяни запустили повноцінне залізничне сполучення «Ростов-на-Дону-Маріуполь-Волноваха-Донецьк». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Окупанти побудували залізничну гілку, щоб скоротити шлях доставки військової техніки на фронт із Ростова до Маріуполя та Волновахи. Далі залізничну гілку планують пустити до Криму.



«Загарбники продовжують будувати військову логістику довкола Маріуполя. Нова гілка залізниці у «глибокому тилу» має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту. Партизани вже неодноразово здійснювали диверсії, але окупанти продовжують будівництво», – сказали в мерії.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі затвердили нові «символи» міста.